Calvisano: morto l'imprenditore Bruno Vaia, lunedì il funerale

Calvisano piange la scomparsa dell'imprenditore Bruno Vaia, morto improvvisamente all'età di 83 anni nella giornata di sabato. Nel lontano 1962 aveva fondato la Vaia Car, ditta specializzata nella produzione di escavatori e caricatori da impiegare nel campo agricolo.

Vaia era molto noto in paese, anche perché la sua azienda ha dato lavoro a tante generazioni di calvisanesi e finanziato diverse attività sportive, dal calcio al rugby. Alle origini la sede si trovava in centro, poi, dopo il boom riscontrato a cavallo tra gli anni '60 e '70, si spostò in via Isorella. Oggi le sue produzioni sono presenti in tutto il mondo e si specializzano anche in altri settori, come quello ferroviario: dalle macchine per la costruzione e per la manutenzione di linee per l'Alta Velocità ad altri macchinari di tecnologia industriale.

Vaia lascia nel dolore la moglie Ildes e i figli Marco e Davide. Le esequie saranno celebrate lunedì 7 ottobre alle 14.30. La camera ardente è stata allestita in azienda.