Entra in un bar del centro coperto di sangue: "Aiutatemi, mi hanno accoltellato"

Ha varcato la soglia di un bar barcollando: una profonda ferita al fianco e i vestisti coperti di sangue. È successo venerdì sera a Calvagese: intorno alle 20.30 un 36enne italiano ha varcato la soglia del Wine bar di Piazza Municipio per chiedere aiuto.

Ai gestori del locale avrebbe raccontato di essere stato accoltellato da un conoscente, al termine di una lite. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del Cosp di Bedizzole e i Carabinieri. L'uomo è stato immediatamente trasferito alla Poliambulanza: avrebbe una ferita molto profonda ed è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressore è stato invece rintracciato in pochi ore: in manette è finito un 37enne residente a Gavardo, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora tutte da chiarire le motivazioni all'origine della furibonda litigata degenerata nel sangue.