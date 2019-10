Tuffo da paura per il piccolo pony: cade in piscina e rischia di annegare

Come sempre non si sono arresi e hanno salvato una vita, nonostante le difficoltà incontrate. Protagonisti di una storia a lieto fine, ancora una volta, sono i Vigili del Fuoco: hanno strappato al pericolo Mery, una piccola pony che era accidentalmente finita nella piscina di una villa di Calvagese della Riviera.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di martedì, in località Santine. I proprietari si sono accorti immediatamente che la piccola pony era caduta all'interno della piscina, profonda tre metri, e hanno fatto il possibile per evitare che annegasse: l'hanno tenuta per la criniera, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco di Salò, prontamente allertati.

Una salvataggio ingegnoso

Anche per i pompieri l'intervento, certamente non di routine, non è stato semplice. Impossibile usare l'autogru, vista la stretta strada di accesso alla villa, hanno dovuto inventarsi, in pochi istanti, un altro piano. Un salvataggio ingegnoso: mentre gli specialisti del soccorso speleo-alpino-fluviale si sono tuffavano in acqua per tenere a galla l'animale, i colleghi del comando di Salò hanno costruito un'imbragatura di fortuna con le manichette antincendio per sollevare l'impaurito pony e portarlo fuori dalla piscina.

Tutto è bene quello che finisce bene: lo stratagemma ha funzionato alla perfezione e Mery è tornata tra le braccia della sua proprietaria. Spaventata e infreddolita, ma salva e pronta per lo scatto di rito insieme ai Vigili del Fuoco che l'hanno salvata.