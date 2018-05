Con la bomboletta imbratta la fiancata del bus davanti alle scuole

Armato di bomboletta spray ha imbrattato in tutta calma, in pieno pomeriggio, la fiancata dell'autobus parcheggiato proprio davanti alla scuola elementare: come pensasse di farla franca è un mistero. Un giovane di 17 anni è stato individuato dai carabinieri come il responsabile del gesto, e verrà perciò denunciato.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedì a Calvagese della Riviera. A fare la segnalazione ai carabinieri è stata la stessa ditta che ha in appalto il servizio di trasporto degli alunni da parte del Comune. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari sono giunti all'identificazione di un 17enne residente in paese.

Nei prossimi giorni il giovane verrà denunciato alla Procura della Repubblica dei Minori di Brescia, e dovrà rispondere delle proprie azioni. Una bravata che gli costerà carissima.