Brescia, con Nerone l'estate 'prende fuoco': temperature fino a 36 gradi

Allerta caldo a Bolzano e Perugia, dove per venerdì e sabato è previsto 'bollino rosso'. Temperature roventi anche a Brescia, con picchi di 36 °C previsti per le giornate di sabato e domenica. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.

Meteo, ondata di caldo sull'Italia

Il 'bollino rosso' equivale al livello 3 di allerta (il più alto) che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive e non solo dei gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone con malattie croniche.

Il livello 2 'bollino arancione', indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Per venerdì il 'bollino giallo' è previsto ad Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Messina, Milano, Trieste e Venezia, alle quali sabato si aggiungeranno Cagliari, Pescara e Roma.

Il bollino giallo equivale al 'livello 1' di allerta, ovvero "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute".



Quest’ultima settimana del mese di luglio si dipanerà nel segno dell'anticiclone africano Nerone, responsabile probabilmente dell'ultima vera fiammata estiva, con temperature destinate progressivamente a salire su tutta l'Italia. Attenzione, ci sarà comunque spazio per qualche temporale di calore, in particolar modo su Alpi, Prealpi e sulla dorsale appenninica.