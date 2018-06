Infortunio in azienda: travolto da un tir in retromarcia, grave lavoratore

Grave incidente sul lavoro mercoledì mattina a Calcinato: un uomo di 54 anni è stato investito da un tir che stava facendo retromarcia. Tutto è accaduto nel piazzale interno della Valentini Glass & Company - azienda che si occupa della progettazione di soluzioni in vetro per la refrigerazione commerciale, l’edilizia civile e l’industria navale - di via Sibilla Aleramo.

L'allarme è scattato poco dopo le 11: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Le condizioni dell'uomo, addetto alle pulizie, sono apparse piuttosto critiche sin dai primi istanti: dopo le prime cure in loco, è stato trasferito in eliambulanza al Civile e ricoverato d'urgenza. Il 54enne avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sarebbero critiche.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Desenzano, che hanno raccolto le testimonianze dei colleghi del 54enne e stanno ricostruendo l'episodio. Stando alle prime informazioni trapelate, il camionista non si sarebbe accorto dell'uomo, colpendolo in pieno mentre stava procedendo in retromarcia.