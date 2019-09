Colpito da una lastra di vetro, grave emorragia per un operaio

Colpito in pieno da una lastra di vetro, ha riportato una copiosa emorragia e profondi tagli al braccio. Le condizioni del lavoratore, un 27enne, sono apparse inizialmente critiche: per questo è stato trasportato d’urgenza alla Poliambulanza, dove i medici sono riusciti a limitare le conseguenze e a bloccare la perdita di sangue. È fuori pericolo, ma la paura è stata davvero tanta.

L’infortunio sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì alla Valentini Glass & Components di Calcinato. Il giovane lavoratore sarebbe stato colpito da una pesante lastra di vetro che, per motivi ancora al vaglio delle autorità, si sarebbe staccata da un supporto. Tutto è accaduto poco prima delle 11: sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso di Mazzano, giunti in in via Sibilla Aleramo a bordo di un’ambulanza.

Dopo le prime cure prestate in loco, il 27enne è stato trasferito alla Poliambulanza di Brescia, a bordo dell'autolettiga, e ricoverato in codice giallo. La dinamica dell'infortunio è al vaglio dei carabinieri di Calcinato e degli ispettori dell’Ats, intervenuti per accertare quanto accaduto, verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro ed accertare eventuali responsabilità.

Non è la prima volta che all’interno dell’azienda - che si occupa di progettazione e realizzazione di soluzioni in vetro per la refrigerazione commerciale, l'edilizia civile e l'industria navale - si verifica un incidente simile. Lo stessa sorte, lo scorso autunno, era toccata ad un operaio di 19 anni: anche lui era stato travolto da una lastra di vetro caduta da un supporto.