400 tamponi per il Coronavirus sparsi per strada: recuperati dopo la segnalazione di un automobilista

Al volante della sua auto si è trovato di fronte ben 4 grosse scatole che giacevano sulla carreggiata. All'interno dispositivi sanitari indispensabili per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: i famigerati tamponi per accertare la positività al virus, oggetto di tanti appelli e richieste.

Erano finiti in strada, a Calcinato. Per fortuna l'automobilista ha immediatamente avvertito i carabinieri, che hanno provveduto al recupero dei dispositivi: ben 400 tamponi nasali per covid-19 prodotti dalla ditta “Copan Flock Technologies srl” di Brescia. Il materiale, regolarmente sigillato nelle apposite confezioni, era sparso lungo Via Statale.

L'ipotesi più probabile, si legge nel comunicato diramato dall'Arma, è quella che il carico sia stato inavvertitamente perso durante il trasporto. Ora i tamponi sono al sicuro, all'interno della Stazione dei carabinieri di Bedizzole, in attesa di conoscere il legittimo proprietario.