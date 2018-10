Furibonda lite sotto gli occhi di decine di testimoni: quattro in ospedale

Calci, pugni, pietre e anche un taglierino. Intorno alle 11:30 di oggi decine di persone di Calcinato hanno assistito a una violenta lite tra quattro uomini nordafricani. Lo scontro è avvenuto in una zona non distante dal centro, tra via Marconi e via Cimitero.

Sotto gli occhi dei passanti, molti dei quali giunti sul posto proprio per assistere alla lite, i quattro, che a quanto pare sarebbero colleghi di lavoro in un'azienda del paese, se le sono date di santa ragione. A fatica i carabinieri di Calcinato e Gavardo sono riusciti a separarli, prima che le ambulanze li portassero in ospedale, due a Montichiari e due a Desenzano. I quattro, tutti di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati arrestati.