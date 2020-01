Studente la accusa di maltrattamenti, ma è tutto falso: l'incubo di una professoressa

Era stata accusata da un suo studente, e dunque finita a processo per i presunti maltrattamenti che avrebbe perpetrato nei confronti del ragazzo: a quasi otto danni di distanza dall'episodio contestato, è stata assolta da ogni accusa la professoressa bresciana, oggi 60enne, chiamata sul banco degli imputati per quanto sarebbe successo nell'ottobre del 2012 a Calcinato.

Lo scrive Bresciaoggi, che ricostruisce l'intricata vicenda che all'epoca – tra il 2012 e il 2013 – coinvolse una professoressa delle scuole medie e uno studente di terza, che all'epoca aveva 15 anni. A detta del giovane, durante una verifica scritta di francese, la donna si sarebbe rifiutata di consegnargli il foglio del compito, e l'avrebbe prima insultato e poi addirittura strattonato, provocandogli dei lividi.

La versione della prof

La prof ha sempre negato questa versione, e tanto meno di aver mai malmenato il suo alunno: ha raccontato invece dei comportamenti a detta sua tutt'altro che corretti del ragazzo, che solo pochi giorni prima le avrebbe strappato il registro dalle mani, e poi in occasione di quel compito si sarebbe messo a sbraitare e a saltellare con la sedia, voltando il banco spalle alla cattedra, fino ad essere allontanato dall'aula con l'intervento di un altro insegnante.

Due versioni contrastanti, su cui il giudice ha preso una decisione: nessuna colpa per la prof, assolta perché il fatto non sussiste. Situazione ribaltata: gli atti del processo ora sono sul tavolo della Procura, chiamata a valutare eventuali ipotesi di reato nei confronti dell'ex studente e di un'altra persona chiamata a testimoniare, perché non avrebbero detto la verità durante il processo.