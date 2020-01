Feroce pestaggio, uomo trovato in un bagno di sangue: caccia agli aggressori

La Polizia stradale di Desenzano è sulle tracce dei due giovani stranieri che sabato sera, a quanto pare, hanno aggredito e picchiato un 43enne, di origini magrebine, poi ricoverato in ospedale con una prognosi di circa un mese. Tutto è successo intorno alle 20, all'ingresso del parcheggio delle scuole elementari di Ponte San Marco.

Sono stati gli stessi residenti ad allertare il 112, quando hanno visto un uomo steso a terra, apparentemente privo di sensi e in un bagno di sangue. Da una prima ricostruzione non si escludeva fosse stato investito da un pirata della strada. Ma la raccolta delle testimonianze ha permesso di individuare i due uomini che l'avrebbero picchiato.

Sono arrivati e se ne sono andati a bordo di una station wagon di colore scuro, di cui gli agenti avrebbero però già recuperato la targa. Non dovrebbe mancare molto, dunque, all'individuazione dei due aggressori. La vittima del pestaggio, come detto, è ricoverata in ospedale: anche lui, già noto alle forze dell'ordine, è già stato ascoltato dagli inquirenti.