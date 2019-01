Picchia la compagna, poi la molesta: era stato 'cacciacato' da 25 comuni

Violento, recidivo e sempre con le valige in mano. A nulla, finora, sono valsi i tanti fogli di via collezionati negli anni dal 40enne marocchino, di professione operaio, che è stato praticamente ‘cacciato’ da ogni paese dove ha tentato di mettere radici.

L’ultimo ordine di allontanamento è stato emesso dal Tribunale di Brescia in seguito ai numerosi interventi dei carabinieri nell’appartamento di Calcinato dove viveva con la compagna: non potrà più avvicinarsi a lei né, tantomeno, varcare, per i prossimi tre anni, i confini del comune bresciano.

Il motivo? Le botte, prima, le minacce e le azioni persecutori, poi, nei confronti dell’ex compagna. Un film già visto e rivisto. Il curriculum criminale dell’uomo è infatti parecchio cospicuo: a causa del suo atteggiamento violento nei confronti delle malcapitate compagne di turno, era già stato esiliato da oltre 25 comuni del Nord Italia, compresi tra il Piemonte e il Veneto.

Non è finita qui: l’operaio risulta infatti indagato per rissa, rapina, frode e spaccio di droga. Nonostante ciò resta in libertà, sempre a patto che non infranga il divieto di varcare i confini di Calcinato.