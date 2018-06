Improvviso malore in azienda, morta operaia

Tragico malore venerdì sera, verso le 22, all’interno di un'azienda di via del Commercio, nella zona industriale di Calcinato

Un'operaia di 54 anni è morta, probabilmente a causa di un improvviso attacco di cuore, accusato al termine del turno di lavoro, mentre si stava cambiando nello spogliatoio interno della ditta. A dare l'allarme alcuni colleghi.

Sul posto sono intervenute una pattuglia dei carabinieri, che hanno poi accertato le cause naturali del decesso, e due ambulanze. Una corsa contro il tempo purtroppo inutile: per la donna non c’è stato nulla da fare.