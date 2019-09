Ha insegnato a decine di bambini bresciani, morta storica maestra

Era la più anziana del paese, la portatrice sana di una bella, bellissima storia da raccontare: per più di 40 anni ha fatto la maestra elementare a Calcinato, insegnando a centinaia e centinaia di ragazzi, a tante generazioni diverse che per questo la ricordano con affetto.

Aveva 102 anni Iole Rosa, morta nella casa di riposo che ormai la ospitava da qualche tempo: classe 1917, nata il 2 gennaio, aveva iniziato a insegnare ancora prima della Seconda guerra mondiale, poi senza sosta fino alla metà degli anni '70.

Severa quanto basta, sapeva come comportarsi e soprattutto sapeva come insegnare, come farsi volere bene. Memorabili le sue lezioni, che spesso proseguivano anche oltre l'orario di scuola: sono tanti gli studenti che nel pomeriggio finivano a casa sua, in Via Garibaldi, per studiare e fare i compiti.

I funerali lunedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Calcinato: il corteo funebre partirà direttamente dalla casa di riposo. La piange il nipote Roberto, l'ultimo parente stretto che le è rimasto. La salma proseguirà poi per il tempio crematorio di Sant'Eufemia.