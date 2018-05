Rogo in garage, auto devastate dalle fiamme: due famiglie evacuate

Svegliati dalle fiamme e dal fumo e rimasti senza casa nel cuore della notte. Due famiglie, in tutto cinque persone, sono state evacuate dai Vigili del Fuoco a seguito di un incendio divampato tra martedì e mercoledì a Calcinato.

Le fiamme si sono originate nei garage del residence Santa Giulia, situato in località Baratello, attorno alle due di notte. Il rogo ha completamente distrutto due auto parcheggiate nei box e le fiamme si sono propagate in fretta, interessando anche due appartamenti della struttura. Per questa ragione i Vigili del Fuoco hanno dovuto far scattare la procedura di evacuazione delle famiglie che vi abitano.

Un rogo di vaste proporzioni: i pompieri hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati. Ancora tutte da chiarire le cause all'origine dell'incendio, che non si esclude possa essere di origine dolosa. A far luce sull'episodio saranno i Carabinieri che stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.