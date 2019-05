Debito da 27mila euro, canile resta senz’acqua: sui social è gara di solidarietà

Un debito accumulato negli anni, e un contenzioso che si trascina da tempo, quello tra una canile privato di Cacinatello, frazione di Calcinato, e la società che gestisce l’acquedotto. Martedì la drastica decisione: Acque Bresciane ha chiuso i rubinetti, lasciando senz’acqua la struttura che ospita circa 130 cani.

L'appello sui social

Il giorno successivo la proprietaria della struttura, Adelina Abeni, ha lanciato un accorato appello su Facebook: “ Da un giorno all’altro la situazione al nostro canile è precipitata, siamo senza acqua! Vi lasciamo immaginare cosa voglia dire lavorare e gestire un canile senza la possibilità di acqua, per le pulizie, l’igiene e soprattutto per abbeverare i nostri piccoli amici. La società Acque Bresciane ha apposto apposto i sigilli al contatore del canile, pretendendo l’esorbitante cifra di 27.000 euro, dovuta a malintesi degli scorsi anni.”

Immediatamente il popolo dei social si è mobilitato ed è scattata una vera e propria gara di solidarietà: c’è chi ha provveduto a portare secchi di acqua al canile, chi ha scritto ad Acque Bresciane, mentre qualcuno ha segnalato il caso alla trasmissione televisiva ‘Striscia la Notizia'.

Rubinetti riaperti, ma il debito resta

L’emergenza, per fortuna, è rientrata mercoledì sera: al termine di delicate trattative la società ha tolto i sigilli al contatore, ma non ha certo azzerato il debito che dovrà essere saldato. Un cifra di cui la proprietaria e le volontarie della struttura non dispongono: “ Non ce la faremo mai a coprire questa cifra! Vi chiediamo un aiuto, tante piccole gocce fanno il mare, aiutateci per carità ” si legge sulla pagina Facebook del canile, dove si possono trovare tutte le informazioni per partecipare alla colletta.