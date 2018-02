Bimba rimane intrappolata dentro l'auto delle mamma: salvata dal vicino di casa

Lunghi minuti di panico per una 26enne di casa a Calcinato: venerdì mattina la sua bimba di 5 anni è rimasta involontariamente intrappolata nell'abitacolo dell'auto. La giovane donna, dopo aver fatto accomodare la figlioletta sul seggiolino, si è allontanata dal veicolo per qualche secondo, giusto il tempo di chiudere le porta del garage. Nella fretta si sarebbe dimenticata di togliere le chiavi dal cruscotto: è scattato il sistema centralizzato che ha bloccato tutte le portiere, 'imprigionando' la piccola all'interno dell'auto.

In preda al panico, la 26enne avrebbe cominciato a urlare, chiedendo aiuto al vicinato e al 112. A liberare la piccola, prima dell'arrivo dei soccorsi, ci avrebbe pensato proprio un vicino di casa: senza alcuna esitazione l'uomo avrebbe sfondato il finestrino anteriore dell'auto, per poi sbloccare le portiere e liberare la piccola.

Nessun problema per la bimba, tanto che il personale di un’ambulanza del soccorso di Calcinato intervenuto sul posto non ha ritenuto necessario trasportarla al pronto soccorso. Il forte stato d'agitazione della mamma, comprensibilmente scossa per l'accaduto, ha invece preoccupato i sanitari del 118: la 26enne è stata trasportata all'ospedale di Desenzano per le cure del caso.

L’episodio si è verificato attorno alle 10,30 in via Paolo Farinati. Oltre al personale sanitario, la centrale operativa del 112 ha inviato una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della polizia locale. Il loro intervento non è stato necessario: quando sono arrivati sul posto la piccola era già tra le braccia della sua mamma.