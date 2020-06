La piccola ha fretta di nascere: giovane mamma partorisce in ambulanza

Aveva così tanta voglia di venire al mondo che non ha nemmeno aspettato di raggiungere l'ospedale: la piccola ha visto la luce ancora in ambulanza. “Oggi sulla barella della nostra ambulanza è venuta alla luce una meravigliosa bimba – fanno sapere i volontari di Soccorso Pubblico Calcinato – e quale più grande emozione di una nascita può riempire di gioia il cuore di noi volontari. Nel mezzo di tanti interventi una nuova creatura è energia e forza per tutti”.

Tutto è successo tra le 7 e le 8 del mattino. I volontari avrebbero dovuto trasferire la mamma e la futura bimba alla Poliambulanza di Brescia, dove era stato programmato il parto. Vista l'urgenza, si è pensato di anticipare di qualche chilometro, raggiungendo l'ospedale di Desenzano. Ma anche questo non è bastato.

Un parto d'urgenza sull'ambulanza

Alla giovane madre di 27 anni si sono rotte le acque: sono bastati pochi minuti e la bimba già stava per uscire dal pancione. Così i volontari si sono attrezzati per un parto d'urgenza, ancora in ambulanza: una volta raggiunto l'ospedale mamma e bimba sono state affidate a medici e infermieri del reparto di Ostetricia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto è bene quel che finisce bene: la piccola è forte e sana, e la mamma anche. “Andrà tutto bene è stata la frase simbolo della speranza nel buio periodo del Covid-19”, fanno sapere ancora i volontari. E' proprio il caso di dirlo: in queste ore è andata proprio bene, benissimo. Tanti auguri a mamma, papà e ovviamente bimba.