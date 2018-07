Imprenditore accoltellato, arrestato in una cascina il suo aggressore

E' durata pochi giorni, meno di una settimana, la fuga dell'aggressore di Luca Lussignoli, l'imprenditore di Calcinato (titolare insieme al collega Rizzi della Rizzi&Lussignoli) che lunedì era stato accoltellato e rapinato nel piazzale esterno dell'azienda: come scrive Bresciaoggi, un 25enne di origini rumene e con problemi di tossicodipendenza è già stato arrestato dai carabinieri.

I militari sono arrivati a lui a seguito della segnalazione di un contadino, che a sua volta l'ha trovato svenuto e privo di sensi in un casolare in mezzo alla campagna, in località Sant'Anna. Ovviamente non ha opposto resistenza: è stato accompagnato in ospedale e solo successivamente è stato identificato e interrogato.

In meno di tre giorni si sarebbe reso protagonista di una doppia aggressione. Mercoledì sera infatti avrebbe accoltellato anche il fratellastro, e a quanto pare con la stessa lama con cui era stato colpito Lussignoli. Non è chiaro il motivo della seconda aggressione: forse una lite per futili motivi, forse una richiesta di soldi.

Sul movente stanno comunque indagando i carabinieri. Il 25enne dopo aver accoltellato il fratello si sarebbe dato alla fuga, in mezzo alla campagna. Avrebbe raggiunto una cascina abbandonata e qui sarebbe caduto mentre cercava un nascondiglio. La mattina dopo è stato trovato e arrestato.