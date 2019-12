Pistola in faccia al commesso, paurosa rapina allo "Chef Express"

Assalto a mano armata, nella notte tra lunedì e martedì, all'autogrill Chef Express di Calcinato che si affaccia sull'autostrada A4. In azione tre banditi: uno è rimasto in auto a fare da palo, gli altri due hanno fatto irruzione nell'area di ristoro, attorno alle due di notte.

Una volta dentro i due hanno puntato le pistole in faccia al commesso che non ha potuto fare altro che consegnare loro i soldi, circa 600 euro in contanti. Poi sono usciti e risaliti in auto che ha di nuovo imboccato l'autostrada, in direzione di Venezia.

Scattato l'allarme, in pochissimi minuti sono arrivate le pattuglie della polizia stradale di Verona e dei carabinieri di Calcinato: hanno raccolto le testimonianze del personale dell'autogrill e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, in cerca di tracce utili per le indagini.