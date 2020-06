Disarcionata dal cavallo, paura al maneggio: ragazzina soccorsa dall'eliambulanza

Una 14enne è stata ricoverata al Civile di Brescia dopo una rovinosa caduta da cavallo. Avrebbe riportato seri traumi al bacino e agli arti inferiori, ma non sarebbe in condizioni critiche.

La ragazzina è caduta mentre si stava allenando, sotto gli occhi attenti degli educatori in un circolo ippico di Torre Pallavicina, paesino della Bassa Bergamasca: è bastato però un solo attimo per disarcionarla e farla cadere a terra. Le sue condizioni non sono gravi, per fortuna, anche se inizialmente si temeva il peggio.

Per ovvi motivi la centrale operativa ha mobilitato anche l'eliambulanza, decollata da Brescia: l'adolescente, che non ha mai perso conoscenza, è arrivata al Civile a meno di un'ora dall'incidente, avvenuto attorno alle 20.30 di lunedì sera. Sul posto sono arrivati anche due ambulanze e un'automedica. Tanta paura, ma come detto l'allarme è rientrato dopo il ricovero nel nosocomio bresciano.