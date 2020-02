Disarcionata e poi calpestata dal cavallo imbizzarrito: grave una donna

Un donna di 46 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Poliambulanza di Brescia, in seguito a un brutto incidente avvenuto mentre era in sella ad un cavallo. Tutto è accaduto domenica mattina, attorno alle 12.30, nei terreni adiacenti a un maneggio di Romano di Lombardia, nel Bergamasco.

Stando a quanto ricostruito, il cavallo avrebbe improvvisamente smesso di rispondere ai comandi, disarcionando la donna dalla sella, che è poi rovinosamente piombata a terra. Anche l'animale imbizzarrito è caduto, finendo per calpestare la 46enne.

Immediato l'allarme: sul posto si è precipitata un'ambulanza, mentre da Bergamo si è alzato in volo l'elisoccorso. Una volta stabilizzata, la donna è stata trasportata, a bordo dell'eliambulanza, alla Poliambulanza: avrebbe riportato gravi traumi da schiacciamento ed è quindi stata ricoverata in codice rosso. Sull'incidente indagano i carabinieri.

Stesso destino, ma conseguenze meno gravi per una 19enne bresciana: anche lei è stata disarcionata da un cavallo, nei pressi di via San Pietro a Pian Camuno, ed è rovinosamente piombata al suolo. La ragazza vittima dell'incidente, avvenuto poco dopo le 15.30 di domenica, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Esine e ricoverata in codice giallo.