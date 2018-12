Cade lungo lo scivolo dei garage, muore in ospedale

Una banale caduta mentre percorreva lo scivolo che porta ai garage. È morto così Pierluigi Bellière, 83enne, ex grafico pubblicitario residente in in via Cesarina, nel quartiere Mura di Palazzolo sull'Oglio.

L'incidente. Erano all'incirca le 11 di ieri, venerdì 7 dicembre, quando l'uomo stava percorrendo la discesa ed è caduto (non è da escludersi l'ipotesi di un malore), battendo la testa sull'asfalto: la ferita ha provocato la fuoriuscita copiosa di sangue. A trovarlo un vicino di casa, che immediatamente ha lanciato l'allarme. Dopo i tentativi di rianimazione cardiaca sul posto, un'ambulanza della Croce rossa di Palazzolo ha trasportato l'uomo in ospedale a Chiari, dove l'83enne è deceduto nel pomeriggio.

Negli anni Sessanta Pierluigi - nato a Perugia - fu un buon marciatore. La sua carriera professionale si è svolta nel mondo della grafica pubblicitaria. La sua famiglia discenda da un ufficiale di Napoleone Bonaparte. Vedovo da due anni, viveva da solo. Il funerale verrà celebrato lunedì 10 alle 14, partendo dalla casa del commiato Le Calle.