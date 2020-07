Burrasca sul Garda, onde alte fino a 3 metri: 20 persone in grave pericolo

Erano da poco passate le 17.30 di ieri, martedì 21 luglio, quando un temporale proveniente da nord-est, con pioggia e vento forte, ha investito il lago di Garda nella parte nord del Comune di Malcesine, per poi raggiungere tutte le coste del lago fino alle sponde a sud tra Desenzano, Sirmione e Lazise. La sala operativa della Guardia Costiera di Salò ha ricevuto, quasi contemporaneamente e per circa 60 minuti, numerose richieste di soccorso tramite il terminale 112 NUE e il numero blu 1530, provenienti da più zone del lago.

Per coprire le varie segnalazioni, sono stati impiegati due mezzi navali della Guardia Costiera e uno dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bardolino. Dieci alla fine le operazioni di soccorso, nelle quali ben 20 persone sarebbero risultate in grave pericolo: tutte sono state salvate, anche grazie all’intervento di altre unità che già si trovavano nei paraggi.

Le unità della Guardia Costiera hanno assistito due natanti e sette persone tra cui un bambino, due adolescenti e i rispettivi nuclei familiari. «Tutto è bene quel che finisce bene", ha dichiarato il Capitano di Corvetta Antonello Ragadale, che ha poi voluto ringraziare il proprio personale e i Vigili del Fuoco per la prontezza d’intervento pur con lago formato e onde che raggiungevano anche i tre metri di altezza.

"L'importante è riuscire in questi casi a distribuire le risorse di soccorso su più fronti, - ha aggiunto il Capitano - avendo sempre chiaro il quadro delle chiamate, anche perché moltissime richieste di intervento riguardavano medesimi eventi. In situazioni di questo tipo, infatti, è necessario sempre cercare di acquisire quante più informazioni possibili dai segnalanti, per evitare di sovrapporre i vari eventi di soccorso da coordinare".



Fonte: Veronasera.it