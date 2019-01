Donne incinte si picchiano davanti al bar, interviene la polizia per separarle

Scene quasi mai viste in Via delle Bettole a Buffalora, all'inrocio con Via Eleonora Dusi: due donne, entrambe in stato interessante, se le sono date di santa ragione tanto da richiamare l'attenzione di passanti e presenti, che a loro volta hanno allertato il 112. Le due donne, di 22 e 39 anni e originarie del Nord Africa e dell'Est Europa, sarebbero venute alle mani proseguendo il litigio dei mariti, che si erano parecchi scaldati per motivi economici, a quanto pare un debito non saldato.

Sull'accaduto indaga comunque la Questura, che ha inviato sul posto una pattuglia: le due donne sono state invece trasferite in ospedale dalle ambulanze della Croce Blu di Brescia e dai volontari di Mazzano.

La violenta lite si è scatenata intorno alle 15.30 di giovedì, praticamente di fronte al bar che fa angolo tra le due vie che s'incrociano. Prima hanno cominciato i mariti, con qualche parolaccia e qualche spintone.

Poi si sono messe in mezzo le moglie, entrambe incinta, che tra uno strattone e qualche grido sono pure finite a terra, spaventando non solo i mariti ma anche gli altri che hanno assistito alla scena. Niente di grave, per fortuna: sono state ricoverate in ospedale ma solo per accertamenti, in codice verde.