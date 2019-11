Strage di gomme in galleria: per colpa di una buca danneggiate 10 auto

A pochi giorni dal caos di Lonato, sulla tangenziale che porta a Castiglione delle Stiviere, un’altra strage di pneumatici sulle strade bresciane: stavolta è successo addirittura in galleria, nel tunnel Santo Stefano sulla Strada Statale 42, a poche decine di metri dallo svincolo per Cividate Camuno.

Sarebbero almeno dieci le vetture che in meno di mezz’ora avrebbero riportato la foratura dello pneumatico anteriore sinistra, a causa di una maxi-buca: uno dopo l’altro, gli automobilisti sono stati costretti a fermarsi, a verificare i danni e a cambiare la gomma. Qualcuno è stato costretto a farlo addirittura in galleria, con tutti i rischi del caso.

Caos traffico, arrivano carabinieri: ipotesi risarcimento

Il caos traffico si è risolto grazie al pronto intervento dei carabinieri, delle stazioni di Borno e Breno, che se da una parte hanno gestito la viabilità dall’altra hanno minuziosamente raccolto le testimonianze di chi si è trovato con la ruota buca.

Trattandosi di negligenza evidente del gestore del tratto stradale, in questo caso Anas, salvo imprevisti tutti gli automobilisti dovrebbero essere risarciti per il danno subito. La piccola (e pericolosa) voragine è conseguenza, probabilmente, dell’ondata di maltempo delle ultime due settimane, complice anche l’usura dell’asfalto. La buca è stata temporaneamente ricoperta dagli operai Anas, intervenuti dopo le prime segnalazioni. Ma la vicenda di certo non finisce qui.