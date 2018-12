Travolto e ucciso a pochi metri da casa: le lacrime per Bruno, noto commerciante del paese

Travolto e ucciso da un'auto mentre rientrava a casa dopo aver prelevato la pensione. È morto così Bruno Moratti, storico fiorista di Iseo. Il drammatico incidente attorno alle 10.30 di sabato mattina lungo via Roma, nel centro del paese: il 78enne stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere il cancello di casa sua, quando è stato investito da una Suzuki che viaggiava verso Provaglio.

Un impatto violentissimo: l'auto ha colpito in pieno il pensionato, che è stato sbalzato per diversi metri finendo per urtare anche una macchina che viaggiava nell'opposto senso di marcia rispetto alla Suzuki, e che si era fermata proprio per farlo attraversare. In pochi minuti sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, ma per il 78enne non c'è stato più nulla da fare: è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati.

La donna che era al volante dell'auto, una 43enne iseana, è indagata per omicidio colposo. Agli agenti della polizia stradale di Iseo il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e capire perché l'automobilista non si sia accorta dell'anziano che stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali.

La tragica notizia si è spara velocemente: Bruno Moratti era infatti conosciuto e ben voluto da tutti. Uomo solare e gentile, per circa 40 anni aveva gestito un negozio di fiori che si trovava tra via Mirolte e piazza Garibaldi. Lascia la moglie Gemma e 4 figli: Federico, Ferdinando, Stefano e Silvio.