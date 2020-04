Stroncata dalla malattia, il paese piange la sua maestra: ha insegnato a generazioni di bambini

Il suo volto e il suo sorriso resteranno ben impressi nei ricordi di intere generazioni. Come i suoi insegnamenti e la sua proverbiale pazienza. Si è spenta lunedì, dopo aver lottato con la malattia contro la quale lottava da tempo, la maestra Bruna Zanotti: per oltre 20 anni è stata il punto di riferimento dei bambini di Roncadelle. Aveva 82 anni: è rimasta in cattedra dal 1975 al 1997, poi con la stessa dedizione e affetto si è dedicata ai suoi adorati nipotini.

Un'insegnante stimata dai colleghi e amata da generazioni di alunni, che in queste ore l'hanno ricordata su Facebook: "Una maestra eccezionale, dolcissima. La ricordo con tanto affetto", scrive una delle tante ex alunne. "Era tanto dolce e brava", aggiunge un'altra ex studentessa.

Ai ricordi si aggiungono le numerose condoglianze alla figlia Cecilia, che dalla madre ha ereditato la passione per l'educazione dei più piccoli: anche lei è un'insegnante delle scuole elementari di Roncadelle.