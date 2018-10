Si affaccia alla finestra e assiste al colpo al ristorante: vicino fa arrestare i ladri

Svegliato nel cuore della notte dal forte rumore di una porta finestra andata in frantumi, ha subito pensato a un furto e si è affacciato alla finestra di casa per capire cosa stesse accadendo. Nascosto dietro le tende, ha visto un uomo che cercava di entrare in un ristorante e ha immediatamente chiamato la polizia.

Agli agenti ha fornito informazioni preziose: come il modello, il colore e la targa dell'auto parcheggiata vicino al locale. Dettagli che hanno permesso gli agenti delle volanti di intercettare la macchina e fermare il ladro e il suo complice.

Tutto è accaduto giovedì notte a Bresciadue: prima dell'arrivo della polizia, il ladro è riuscito ad introdursi nel locale, uscendo pochi istanti dopo con i cassetti del registratore di cassa, per poi salire a bordo dell’utilitaria, perfettamente descritta dal residente che ha assistito al furto, che lo aspettava fuori per fuggire verso via Rodi.

Una volante ha immediatamente intercettato e bloccato l'auto, identificando i due uomini a bordo: due Italiani, di 36 e 47 anni, con precedenti. Una seconda pattuglia ha invece recuperato i due cassetti vuoti del registratore di cassa, gettati dal finestrino dai ladri.

A bordo della vettura del 47enne, che si era precedentemente intrufolato in pizzeria, sono stati trovati due 2 cunei di ferro del peso di due chilogrammi ciascuno. Nelle tasche dell'uomo il magrissimo bottino: i 3 euro e 58 centesimi trovati nel registratore di cassa.

In sede di udienza con rito direttissimo, è stato convalidato per entrambi l’arresto per furto aggravato in concorso. Il 36enne è stato rimesso in libertà in attesa del processo, mentre per il 47enne, che è stato accusato anche di possesso di strumenti di effrazione, si sono aperte le porte del carcere.