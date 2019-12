Fumo in casa, allarme dei vicini: nonna svenuta accanto alla nipotina di 2 anni

Attimi di paura giovedì pomeriggio in via Panigada a Brescia. Ad evitare il peggio la tempestiva chiamata di alcuni residenti di un condominio della zona: appena hanno visto uscire il fumo dall'appartamento, situato al secondo piano, hanno chiamato i vigili del fuoco.

Il timore, quasi una certezza, era che all'intero dell'abitazione ci fosse qualcuno, non in grado di chiedere aiuto e mettersi in salvo. Sul posto si sono quindi precipitati i vigili del fuoco di Brescia: con l'autoscala sono riusciti a raggiungere l'appartamento. All'interno c'erano una donna di 80 anni, riversa a terra priva di sensi, e la nipotina di soli due anni. La bimba era comprensibilmente terrorizzata, ma in buone condizioni; per fortuna.

Entrambe sono state portate fuori di casa e poi sottoposte alle cure mediche. Dopo le manovre di primo soccorso effettuate dai vigili del fuoco prima e dai sanitari del 118 poi, l'anziana è stata trasportata in ospedale.

A provocare il fumo una pentola a pressione dimenticata sui fornelli accessi. È andata bene, per fortuna: il tempestivo allarme lanciato dai vicini di casa ha evitato che l'incendio si propagasse, con conseguenze ben più gravi per l'anziana e, soprattutto, per la bimba.