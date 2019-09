Furiosa lite al supermercato, poi si picchiano in strada: un ferito in ospedale

Pomeriggio movimentato in via XX settembre, a due passi dal centro storico di Brescia: le sirene delle ambulanze e della polizia hanno interrotto la routine lavorativa dei tanti uffici della zona. Prima le urla e gli schiamazzi, poi gli spintoni e qualche colpo proibito in strada, all'uscita di un supermercato.

Protagonisti dell'animata zuffa - scoppiata all'interno di un market della zona e poi proseguita in strada - due uomini di origine nigeriana. Richiami e rimproveri non sarebbero bastati a placare gli animi, anzi: sarebbe nata un'accesa discussione. Dalle parole grosse, agli insulti fino alle botte: se le sarebbero date di santa ragione, tanto che, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, alcuni passanti hanno allertato il 112.

Sul posto sono giunte un'ambulanza e una pattuglia del reparto Volanti della Questura di Brescia: gli agenti hanno placato gli animi, riportando la calma.

Per uno dei due contendenti, che avrebbe avuto la peggio nella zuffa, si è reso necessario il trasporto in ospedale. Per lui pare comunque nulla di grave: solo una vistosa ferita lacero-contusa. Nessuna conseguenza, al momento: se lo riterranno opportuno, le persone coinvolte potranno sporgere denuncia.