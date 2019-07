Forzano un'auto in sosta per rubare vestiti e cibo: un passante li fa arrestare

Ha visto due uomini infrangere il finestrino di un'auto in sosta e rubare tutto ciò che c'era al suo interno e non ha perso tempo: ha chiamato il numero unico per le emergenze per fornire tutte le indicazione utili a chi si occupa per mestiere di bloccare ladri e malviventi.

Tutto è accaduto lunedì notte: sul posto si sono precipitati i carabinieri della Sezione Radiomobile di Brescia che hanno pizzicato i due prima che fuggissero. Arrestati, in flagranza di furto, un quarantenne e un trentaseienne marocchini residenti in provincia, già noti alle forze di polizia.

Usando una pinza hanno infranto il finestrino di una Mercedes in sosta in via del Santellone per poi arraffare capi d’abbigliamento e generi alimentari lasciati in vista. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.