Eroina in auto: forzano il posto di blocco e scatta l'inseguimento in pieno centro

Fermati durante un controllo, hanno provato a invertire la marcia e a fuggire a bordo della loro auto. Non gli è andata bene: tallonati da una gazzella dei Carabinieri, sono stati fermati dopo pochi chilometri.

È successo in via Milano, a Brescia. Il motivo della repentina fuga è diventato chiaro dopo la perquisizione dell'auto. Una volta fermata la macchina, i militari hanno notato uno dei tre uomini a bordo nascondere qualcosa sotto i sedili ed è quindi scattato il controllo del 26enne gardesano che era alla guida e dei due passeggeri: un 30enne indiano, residente in provincia di Cremona, e un 40enne Pakistano. Proprio quest’ultimo è finito nei guai: addosso aveva 8 panetti di eroina, per un peso complessivo di 110 gr.

Per l’uomo sono quindi scattate le manette, per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. La misura è stata convalidata e per lui si sono parte le porte del carcere.