Difende l'amico nella lite fuori dal bar, ma viene accoltellato alla schiena

Una coltellata alle vertebre rimediata per aver difeso l'amico nella lite. Un uomo di 52 anni residente a Darfo Boario Terme è stato ricoverato all'ospedale Sant'Anna per le ferite riportate in un litigio avvenute all'esterno di un locale di via Milano, a Brescia.

I fatti. Due amici italiani, attorno alle 18:00, stavano bevendo un drink all'interno del bar quando uno dei due è stato invitato ad uscire da un suo conoscente di origini egiziane. Una volta fuori, i due hanno iniziato a litigare, attirando le attenzioni del 52enne rimasto all'interno. Una volta uscito, questi ha sferrato un pugno all'immigrato, che a sua volta ha estratto dalle tasche un coltello per poi conficcarglielo tra la terza e quarta vertebra, prima di fuggire.

Qualcuno ha chiamato un'ambulanza, che ha trasferito il ferito nella clinica: l'uomo non è in pericolo di vita. Sul luogo del litigio, gli agenti della Polizia hanno interrogato i presenti, per poi passare alla coppia di amici, persone con alle spalle precedenti con la giustizia.