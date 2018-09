Donna uccisa sulle strisce: guidava un barista, nel sangue tracce di cocaina

È stato arrestato il 42enne che nella mattinata di giovedì ha travolto e ucciso una donna, sulle strisce pedonali, all'uscita del sottopasso di via Lamarmora, in città. Una decisione che si deve ai primi risultati dei test effettuati in ospedale: nelle urine dell'uomo, titolare di un bar di via Boves, sono state trovate rilevanti tracce di cocaina. Solo gli accertamenti medico-legali stabiliranno con certezza se il 42enne ne avesse fatto uso prima di mettersi al volante: la sostanza è infatti rintracciabile fino a 5 giorni dall'ultima assunzione.

A far propendere la magistratura per l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari, la pericolosità sociale dell'uomo, al quale in passato era già stata sospesa la patente perché si era rifiutato di sottoporsi all'alcol test durante un controllo stradale.

Il drammatico schianto attorno alle 9.15: Nadia Zangarini, questo il nome della vittima, stava tornando dal cimitero, dove si era recata per pregare sulla tomba del marito, morto solo qualche mese fa, quando è stata colpita in pieno dalla Opel Corsa di colore rosso guidata dal 42enne.

Stando a quanto finora ricostruito dalla Polizia locale di Brescia, l'automobilista, forse distratto dal cellulare o dal cane che trasportava in auto, non l'avrebbe proprio vista, travolgendola mentre stava attraversando sulle strisce.