Folle lite per un parcheggio: anziano scaraventato a terra e preso a calci

Vecchi rancori per un parcheggio ambito e forse qualche battuta di troppo. Sarebbero questi i motivi all’origine del pestaggio avvenuto nella mattinata di lunedì, nella zona di via Lamarmora a Brescia. Protagonisti due uomini residenti in due palazzine limitrofe del quartiere: la lite sarebbe scoppiata poco dopo le 9.15 e la situazione sarebbe velocemente degenerata.

Il più giovane dei litiganti sarebbe infatti velocemente passato dalle parole ai fatti: avrebbe spinto il vicino di casa a terra, per poi colpirlo, al volto e all’addome, con una raffica di calci. Provvidenziale si è rivelato l’intervento di alcuni residenti e dei clienti di un bar della zona: dopo aver allontanato l’aggressore, avrebbero prestato i primi soccorsi alla vittima, un 74enne con problemi di cuore.

Data l’età e le condizioni di salute del pensionato è immediatamente scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: in pochi minuti sono sopraggiunti i sanitari del 118 e gli agenti della squadra Volante della Questura, che stanno ricostruendo l’accaduto.

Dopo le prime cure, il 74enne è stato trasportato alla Poliambulanza per gli accertamenti del caso. Per lui, oltre allo spavento, pare nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde. Stando alle prime informazioni trapelate, all’origine del diverbio e dell'aggressione ci sarebbe un parcheggio riservato ai disabili che l’anziano, qualche giorno fa, avrebbe ingiustamente occupato.