Prima si picchiano per strada, poi ne investe due con l'auto e scappa

Una scena da far west metropolitano di cui si parlerà a lungo, molto a lungo: è stata ripresa e pubblicata da Bresciaoggi. Nel video viene inquadrata un'accesa discussione in tarda serata, alle 22.30 circa, che degenera rapidamente e tra botte e spintoni si conclude con un'auto berlina bianca (probabilmente una Ford Mondeo) che investe due persone, viene comunque “assalita” dai presenti, poi si allontana nel buio della notte.

L'episodio è avvenuto in Via Corfù, zona Brescia Due, e in pochi minuti sul posto arriverà anche un'ambulanza della Croce Bianca, ma solo per verificare le condizioni dei due giovani investiti, tra di loro anche un ragazzo di 21 anni, nessuno dei due però avrà bisogno di essere ricoverato in ospedale.

Le immagini parlano da sole: nella rissa per lunghi attimi solo accennata sono coinvolte cinque persone, a quanto pare tutti giovani e stranieri, poi all'improvviso la Ford Mondeo si muove a tutta velocità, ne investe due e si allontana appena, si ferma di nuovo e viene circondata, presa a calci e forse a sprangate, uno dei presenti cerca di aprire la portiera e salire al volo sulla vettura.

Al momento non è dato sapere come sia finita: nessun ferito grave, almeno sembra, tutto registrato da una ripresa video effettuata da un residente, dalla finestra di casa. Le indagini delle forze dell'ordine potranno fare chiarezza sull'accaduto.