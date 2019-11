Panico in pieno giorno: ragazzino in camera da letto, i ladri entrano in casa

Non è solo la cronaca di un tentato furto in un appartamento. È anche una bella storia di coraggio e, soprattutto, di solidarietà tra gli abitanti del quartiere Porta Cremona - Volta di Brescia. Allarmati dalle urla e dal trambusto, i residenti delle altre abitazioni del palazzo, come pure gli avventori di un bar che si trova sotto i portici del condominio, hanno cercato di fermare i malviventi: non solo li hanno inseguiti, ma sono riusciti ad acciuffarne uno, consegnandolo ai carabinieri. Lo scrive il Giornale di Brescia.

Ladri in casa in pieno giorno

Tutto è accaduto in pieno giorno: attorno alle 15 i ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono intrufolati in un appartamento situato al quinto piano del condominio Centro-Sud di via Boves. Probabilmente pensavano che in casa non ci fosse nessuno, invece uno dei figli della coppia proprietaria dell'abitazione era intento a fare i compiti nella sua stanza. Per fortuna il ragazzino non si è accorto di nulla e, dopo poco, i genitori sono rincasati insieme al figlio più piccolo, sorprendendo i due malviventi.

Sorpresi dai proprietari

Non hanno avuto nemmeno il tempo di realizzare cosa stesse accadendo: sono stati spinti via dai ladri, che sono fuggiti a gambe levate, facendo di corsa le scale del palazzo per poi prendere due strade diverse. Le richieste d'aiuto e il trambusto hanno attirato l'attenzione del vicinato e dei clienti di un bar ed è immediatamente scattato l'inseguimento.

La fuga e l'inseguimento

Tutto è finito bene: uno dei malviventi è stato acciuffato da due uomini. È stato trattenuto nel palazzo fino all'arrivo dei carabinieri e poi portato in caserma per gli accertamenti di rito. Si tratterebbe di un uomo di origine georgiana, mentre il complice che è riuscito (per ora) a farla franca sarebbe rumeno.