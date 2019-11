Sfila completamente nudo davanti ad un bar: il video fa il giro del web

Un filmato impazza su Facebook e Whatsapp da diverse ore e pure su altri social, da dove è stato puntualmente rimosso. Un video destinato a essere condiviso e a suscitare scalpore, dato che mostra la 'sfilata' di un uomo completamente nudo per strada.

Non si sa dove sia stato girato e neppure quando, ma in molti hanno riconosciuto il bar immortalato nel filmato e hanno ipotizzato che il teatro del siparietto osceno sia via Cremona, a Brescia.

Nel video si vede un uomo completamente nudo camminare sul marciapiede: nessun vestito e nemmeno le scarpe. L'esibizionista - capelli lunghi e barba folta - indossa solo un borsello. Lo hanno ripreso alcuni clienti dal bar davanti al quale è passato: con un chiaro accento bresciano hanno prevedibilmente commentato in diretta la sfilata oscena. Non si esclude che si tratti di un filmato creato ad hoc, proprio per ottenere visualizzazioni e condivisioni sui social.