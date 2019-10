Non ha più notizie del fratello e lancia l'allarme: trovato morto in casa

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto a Brescia, all'interno della sua abitazione di via Milano. La drammatica scoperta è stata fata a seguito dell'allarme lanciato dal fratello nella mattina di sabato, preoccupato perchè non aveva più sue notizie da un paio di giorni.

Non avendo con sé una copia delle chiavi di casa, è stato necessario chiamare i vigili del fuoco per sfondare la porta. Sono quindi entrati insieme agli agenti della Volante e ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza: si è trattato di una morte per cause naturali, avvenuta alcuni giorni prima del ritrovamento. Il giudice non ha disposto l'autopsia e la salma è stata lasciata a disposizione dei familiari per organizzare il rito funebre.