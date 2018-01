Una vita tra i libri: morto storico titolare della libreria "Ulisse"

Un pezzo della cultura e della memoria cittadina che se ne va. È morto a 70 anni Umberto Stefani, per molti anni (dal '76 al '93) al timone della libreria Ulisse a Brescia. Nei locali affacciati su corso Matteotti 8, negli anni sono passati e hanno incontrato il pubblico letterati, filosofi e poeti di fama internazionale come Magris, Consolo, Camporesi, Natoli.

Padovano di nascita, ma bresciano d'adozione: nella nostra città si era trasferito negli anni '70, fresco della laurea in Sociologia conseguita all'università di Trento, proprio per aprire la libreria che per due decenni è stato il punto di riferimento per tanti intellettuali della città.

Lettura e scrittura, il leitmotiv della sua vita: nel 1993 ha lasciato la libreria per dedicarsi anima e corpo alla narrazione e all'altra sua grande passione, il vino e lo studio dell'enologia. Ha scritto e pubblicato quattro volumi: "Incontri e letture"; "Ventuno vignaioli"; "Quattordici favole di La Fontaine". L'ultimo lavoro, "Prosa in pezzi", è stato pubblicato e presentato solo due mesi fa, all'inizio dello scorso dicembre: una serie di racconti, scritti dal 1983 al 2017, intrisi di letture e autobiografia, letteratura e riflessioni.

L'ultimo saluto si terrà alle 10 di giovedì mattina, nella sala del commiato del tempio crematorio di Sant'Eufemia.