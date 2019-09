Ubriaca fradicia alle 9 di sera, donna collassa a terra e finisce in ospedale

Serata da dimenticare per una donna di 50 anni, che - verso le 21 di mercoledì - è finita all'Istituto Clinico Sant'Anna di Brescia a causa del troppo alcol ingerito.

La 50enne si è sentita male in città, lungo Corso Luigi Bazoli, nel tratto compreso tra la stazione metro di Sanpolino e la rotonda che porta a Via degli Alpini.

A seguito dell'allarme lanciato al 112, sul posto è stata inviata in codice giallo un'ambulanza. I medici hanno subito preso in cura la donna e, dopo averla caricata su una barella, l'hanno accompagnata nel nosocomio per ricevere le cure del caso. A parte il procurato allarme (e una 'gita' in ospedale che ricorderà per un bel po'), le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.