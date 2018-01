Intesta le bollette a uno sconosciuto: denunciata 65enne bresciana

Di pagare le bollette proprio non voleva saperne così, per evitare le ingiunzioni di pagamento, ha direttamente intestato il contratto di fornitura elettrica a un ignaro cittadino di Montescaglioso, comune in provincia di Matera.

A scoprire il raggiro è stato proprio il malcapitato 44enne: si è visto recapitare una lettera di uno studio legale, nel quale gli veniva chiesto di saldare le bollette: un conto salatissimo di circa 15 mila euro per dell'energia elettrica di cui non aveva mai usufruito.

Ricevuta la missiva, l'uomo non ci ha pensato due volte e si è rivolto ai carabinieri che, confrontando alcuni documenti, sono risaliti all'identità della persona che godeva dell'energia: si tratta di una 65enne bresciana con precedenti penali. Oltre a dover saldare il conto con la società fornitrice ora dovrà affrontare il processo per sostituzione di persona.