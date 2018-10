Serata con le amiche, poi l'incubo: tentano di violentarla mentre dorme in auto

Dopo aver trascorso il venerdì sera con le amiche, una 30enne italiana, nel risalire sulla propria auto parcheggiata in via Togni per tornare a casa, ha realizzato di non essere in grado di mettersi alla guida, preferendo aspettare di sentirsi un po' meglio.

Nell’attesa si è addormentata, ma è stata bruscamente risvegliata dalla presenza di un individuo all’interno della sua auto. L’uomo stava tentando tentando di violentarla, avendole già slacciato ed abbassato parzialmente i jeans e iniziato a palpeggiarla.

Aperti gli occhi e resasi conto di ciò che stava avvenendo, la donna ha iniziato ad urlare e a scalciare. L’uomo si è allora allontanato dall’auto, portando con sé portafoglio e telefono cellulare sottratti dalla borsa quando la ragazza ancora dormiva. La giovane è quindi corsa verso il bar dove aveva trascorso la serata, trovando un’amica che l’ha aiutata a contattare il 112.

Le indagini della Squadra Mobile sono partite immediatamente. I poliziotti, grazie ad un’ultima traccia del telefono, sono riusciti a individuare l’autore del reato e, poche ore dopo, hanno proceduto alla perquisizione di uno stabile in disuso adibito a dormitorio nei pressi delle stazione ferroviaria di Ospitaletto, che l’uomo condivideva con altri connazionali. E.M., marocchino di 37 anni, clandestino, con precedenti per droga, nascondeva sotto il suo materasso il cellulare della donna.

Il 37enne ha confessato il furto e le molestie. Il magistrato ne ha disposto la misura cautelare in carcere, con l’accusa di tentata violenza sessuale e furto aggravato.