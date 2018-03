Taxi abusivo per i giovani della movida: incassi da 400 euro a serata

Giro di vite della Polizia Locale cittadina sulle corse abusive offerte (soprattutto ai giovanissimi) da taxisti altrettanto abusivi: una vera e propria organizzazione, per cui non si prevedono però conseguenze penali, smascherata dagli agenti del comando di Via Donegani nel corso delle indagini coordinate dal commissario capo Davide Pedretti e dal commissario Luca Bonizzoni.

Gli “affari” si concentravano soprattutto nel fine settimana: i clienti preferiti erano ragazzi dai 16 ai 20 anni, ma non mancavano le eccezioni. Appassionati della movida del weekend che organizzavano le loro trasferte in discoteca o nei locali della città approfittando delle “offerte speciali” dei taxisti abusivi.

Cinque euro a testa, al massimo dieci se in macchina si saliva in pochi o se le distanze aumentavano: ogni taxista che è stato individuato, in tutto sono sei, poteva guadagnare anche 400 euro in una sola sera. Tutto il gruppo, insomma, avrebbe potuto incassare quasi 2500 euro.