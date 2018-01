Non si ferma all'alt della polizia, in auto 4 kg di hashish

Viaggiava con 4 kg di droga, a bordo di un'auto vecchia e decisamente usurata: particolari che hanno spinto una pattuglia della Squadra Volante a far scattare i segnali luminosi per intimare l'Alt e fermarlo. Lui però ha fatto finta di nulla e ha tirato dritto, proseguendo la sua corsa sulla Tangenziale Sud, in direzione di Verona.

Fermato dopo pochi chilometri, è stato fatto accostare: ai poliziotti avrebbe detto di non essersi accorto dell'alt, a causa dell’intenso traffico. Dopo essere risaliti all'identità dell'uomo, un 47enne marocchino con precedenti, gli agenti hanno cominciato a fare domande per capire perchè si trovasse nella nostra provincia.

Il 47enne richiedente asilo, non risultava infatti residente nel Bresciano e viaggiava a bordo di un'auto intestata ad un connazionale di casa a Monza. Le risposte evasive e contraddittorie dell'uomo hanno indotto gli agenti a sospettare di lui e ad approfondire i controlli, procedendo alla perquisizione personale e dell’autovettura che, per ragioni di sicurezza, è avvenuta in Questura.