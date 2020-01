Si butta dalla finestra di casa, giovane uomo muore in ospedale

Il tragico ‘volo’ sotto gli occhi di una vicina di casa, la rovinosa caduta sull’asfalto e la disperata corsa in ospedale. I medici purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del giovane uomo che, nella tarda mattinata di lunedì, è precipitato dalla finestra della sua abitazione di via Gorizia, in città.

Gli accertamenti della polizia sono ancora in corso, ma ci sarebbero pochi dubbi sulla tragica dinamica: l’ipotesi più probabile è quella del gesto estremo. L’uomo, un 41enne bresciano, avrebbe aperto la finestra della sua abitazione e poi si sarebbe deliberatamente lanciato nel vuoto.

La macchina dei soccorsi si era mossa rapida: ricevuta la chiamata della donna che aveva assistito alla drammatica sequenza, sul posto erano giunte in pochi minuti un’ambulanza e un’automedica, oltre agli agenti del reparto Volanti della Questura. Le condizioni del 41enne erano immediatamente apparse critiche e a nulla è valsa la corsa in ospedale: è spirato poco dopo il ricovero d’urgenza al Civile di Brescia.