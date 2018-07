Tragico gesto tra le mura di casa: uomo trovato morto a 45 anni

Il suo inconfondibile volto lo hanno incrociato in tanti, tantissimi: amante della musica, partecipava ai principali eventi della città, da spettatore e spesso da volontario. Per questo la notizia della sua drammatica e prematura scomparsa ha scioccato il mondo della musica bresciana.

F.G. (queste le iniziali) è stato trovato senza vita nel suo appartamento. A fare la tragica scoperta, domenica mattina, un vicino di casa: purtroppo non c'era già più nulla da fare.

Gli inquirenti non hanno dubbi sulla volontarietà del gesto. L'uomo ha anche scritto una struggente lettera di addio ai famigliari e agli amici, provando a spiegare le ragioni che lo hanno portato a togliersi la vita a soli 45 anni.

Grande appassionato e conoscitore della musica, collaborava da anni, in qualità di volontario, all'organizzazione della Festa di Radio Onda d'Urto: "Hai deciso anche tu di andartene così presto - scrivono gli organizzatori in una lettera pubblica -, non sappiamo il perché di questa tua scelta; ci sembrerà impossibile non vederti alla Festa della Radio, dove per tanti anni sei stato presente come prezioso volontario del Backstage e dove ti ricordiamo, con il bicchiere di birra in mano, darti da fare tra strumentazioni musicali e artisti. Quest'anno la Festa ti ricorderà."

"Era un uomo buono, innamorato della musica: amava stare in mezzo alla gente e aveva tanta voglia di fare", così viene descritto dal suo migliore amico Alfredo.

La salma riposa all'obitorio dell'ospedale Civile di Brescia, dove sarà celebrata una cerimonia funebre non religiosa. La tumulazione avverrà al cimitero di San Bartolomeo: qui riposerà insieme ai suoi genitori.