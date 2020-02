Brescia: precipita nel vuoto, morta donna di 70 anni in via Tagliaferri

Lunedì mattina, in via Antonio Tagliaferri a Brescia, una donna di 70 anni (A.M. le iniziali) è morta dopo essere precipitata nel vuoto.



Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, ma per la 70enne non c'era già più nulla da fare e i medici hanno potuto solamente constarne il decesso.



Sono ancora in corso le indagini delle forze dell'ordine. Da quanto trapelato finora, molto probabilmente si sarebbe trattato di un gesto estremo.