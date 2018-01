Scoperto a spacciare, reagisce prendendo a calci un carabiniere

Trovato in possesso di alcune dosi di hashish ha aggredito i militari per darsi alla fuga.Tutto inutile: è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi e per lui sono scattate le manette. È accaduto mercoledì pomeriggio nell’area della stazione ferroviaria di Brescia, osservata speciale dei Carabinieri di Brescia che stanno svolgendo mirati servizi volti ad individuare ed assicurare alla giustizia i pusher operanti nella zona.

Il giovane, con reati specifici alle spalle, è stato pizzicato da una pattuglia in borghese mentre cedeva alcune dosi di stupefacente a un cliente: i militari sono prontamente intervenuti per bloccarlo. Nel tentativo di scappare, il pusher ha preso a calci il carabiniere che lo stava bloccando, spingendolo violentemente a terra.